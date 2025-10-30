Journée la folie des jeux pour les 11 17 ans Bélâbre

Journée la folie des jeux pour les 11 17 ans Bélâbre jeudi 30 octobre 2025.

Journée la folie des jeux pour les 11 17 ans

Square Jean Moulin Bélâbre Indre

Tarif : 5 – 5 – 6 EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-10-30 13:00:00

fin : 2025-10-30 17:00:00

Date(s) :

2025-10-30

La Ligue de l’enseignement et le Relais Brenne Initiative Jeune propose une journée autour des jeux pour les 11-17 ans à Bélâbre.Familles

Journée La folie des jeux ! encadrée par des animateurs professionnels. Au programme ?! Jeux de société, jeux vidéo et jeux en tout genre ! Journée organisée pour les jeunes de 11 à 17 ans. 5 .

Square Jean Moulin Bélâbre 36370 Indre Centre-Val de Loire +33 6 41 04 53 44 gatien.gatrou@laligue36.fr

English :

The Ligue de l’enseignement and the Relais Brenne Initiative Jeune are organizing a day of games for 11-17 year-olds at Bélâbre.

German :

Die Ligue de l’enseignement und das Relais Brenne Initiative Jeune bieten einen Tag rund um das Thema Spiele für 11- bis 17-Jährige in Bélâbre an.

Italiano :

La Ligue de l’enseignement e il Relais Brenne Initiative Jeune organizzano una giornata di giochi per ragazzi dagli 11 ai 17 anni a Bélâbre.

Espanol :

La Ligue de l’enseignement y el Relais Brenne Initiative Jeune organizan una jornada lúdica para jóvenes de 11 a 17 años en Bélâbre.

L’événement Journée la folie des jeux pour les 11 17 ans Bélâbre a été mis à jour le 2025-10-19 par Destination Brenne