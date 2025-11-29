Journée La Magie de Noël

Place Valfontaine Saint-Michel-sur-Savasse Drôme

Tarif : – –

Date : 2025-11-29
Horaire : 14:00:00 - 17:00:00

Début : 2025-11-29 14:00:00

fin : 2025-11-29 17:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Nombreuses animations de 14 h à 17 heures: venez dans une ambiance coocooning partager de bons moments.

Place Valfontaine Saint-Michel-sur-Savasse 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 57 58 11

English :

Lots of entertainment from 2pm to 5pm: come and share good times in a cozy atmosphere.

German :

Zahlreiche Animationen von 14.00 bis 17.00 Uhr: Kommen Sie in einer coocooning-Atmosphäre, um schöne Momente zu teilen.

Italiano :

Tanti intrattenimenti dalle 14.00 alle 17.00: venite a divertirvi in un’atmosfera accogliente.

Espanol :

De 14.00 a 17.00 horas, numerosas animaciones: venga a pasar un buen rato en un ambiente acogedor.

L’événement Journée La Magie de Noël Saint-Michel-sur-Savasse a été mis à jour le 2025-10-21 par Valence Romans Tourisme