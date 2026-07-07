Informations pratiques

Brassempouy

Journée Landaise

L’Estanquet Deu Guit Ferme Moulié Brassempouy Landes

Tarif : 32 – 32 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 11:00:00

fin : 2026-07-26 19:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Venez vivre une journée 100% Landaise !

11h00 Visite guidée des arènes d’Amou

De 11h à 17h Marché à la ferme

12h30 Repas animé par Lous Deus Remparts

Menu Landais Assiette de Pays (salade, tomate, maïs, magret fumé, rillettes de canard, pâté Landais, manchons confits, foie gras terrine et frites., Pastis Landais crème anglaise,Café et 1 verre de vin compris

15h Visite guidée de la ferme

15h30 Présentation de la Course Landaise par l’APAT avec immersion dans la peau d’un écarteur en Réalité Virtuelle

16h Danses Folkloriques sur échasses par Lous Toustem Amics de Brassempouy

19h Soirée Grillades (non compris dans le forfait journée) .

L’Estanquet Deu Guit Ferme Moulié Brassempouy 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 38 61 54 ferme-moulie@orange.fr

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English : Journée Landaise

L’événement Journée Landaise Brassempouy a été mis à jour le 2026-07-02 par Landes Chalosse