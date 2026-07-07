Journée Landaise Brassempouy
dimanche 26 juillet 2026 · Brassempouy
Informations pratiques
Brassempouy
Journée Landaise
L’Estanquet Deu Guit Ferme Moulié Brassempouy Landes
Tarif : 32 – 32 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 11:00:00
fin : 2026-07-26 19:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Venez vivre une journée 100% Landaise !
11h00 Visite guidée des arènes d’Amou
De 11h à 17h Marché à la ferme
12h30 Repas animé par Lous Deus Remparts
Menu Landais Assiette de Pays (salade, tomate, maïs, magret fumé, rillettes de canard, pâté Landais, manchons confits, foie gras terrine et frites., Pastis Landais crème anglaise,Café et 1 verre de vin compris
15h Visite guidée de la ferme
15h30 Présentation de la Course Landaise par l’APAT avec immersion dans la peau d’un écarteur en Réalité Virtuelle
16h Danses Folkloriques sur échasses par Lous Toustem Amics de Brassempouy
19h Soirée Grillades (non compris dans le forfait journée) .
L’Estanquet Deu Guit Ferme Moulié Brassempouy 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 38 61 54 ferme-moulie@orange.fr
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English : Journée Landaise
L’événement Journée Landaise Brassempouy a été mis à jour le 2026-07-02 par Landes Chalosse
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