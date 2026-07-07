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AGENDA · Brassempouy

Journée Landaise Brassempouy

dimanche 26 juillet 2026 · Brassempouy

Journée Landaise Brassempouy

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Heure de début
11:00:00
Adresse
L'Estanquet Deu Guit Ferme Moulié
Ville
40330 Brassempouy
Département
Landes
Tarif
32 32 Tarif de base plein tarif

Brassempouy

Journée Landaise

L’Estanquet Deu Guit Ferme Moulié Brassempouy Landes

Tarif : 32 – 32 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 11:00:00
fin : 2026-07-26 19:00:00

Date(s) :
2026-07-26

Venez vivre une journée 100% Landaise !
11h00 Visite guidée des arènes d’Amou
De 11h à 17h Marché à la ferme
12h30 Repas animé par Lous Deus Remparts
Menu Landais Assiette de Pays (salade, tomate, maïs, magret fumé, rillettes de canard, pâté Landais, manchons confits, foie gras terrine et frites., Pastis Landais crème anglaise,Café et 1 verre de vin compris
15h Visite guidée de la ferme
15h30 Présentation de la Course Landaise par l’APAT avec immersion dans la peau d’un écarteur en Réalité Virtuelle
16h Danses Folkloriques sur échasses par Lous Toustem Amics de Brassempouy
19h Soirée Grillades (non compris dans le forfait journée)   .

L’Estanquet Deu Guit Ferme Moulié Brassempouy 40330 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 38 61 54  ferme-moulie@orange.fr

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English : Journée Landaise

L’événement Journée Landaise Brassempouy a été mis à jour le 2026-07-02 par Landes Chalosse

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