Journée landaise de l’autisme Salle des fêtes Oeyregave

Journée landaise de l’autisme

Salle des fêtes 61 rue de la Mairie Oeyregave Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Dans le cadre du Mois Landais de l’Autisme, l’association Happy Me organise une journée de sensibilisation, de rencontres et de solutions concrètes sur notre territoire sur la commune de Oeyregave. Inscription gratuite. Places limitées.

Dans le cadre du Mois Landais de l’Autisme, l’association Happy Me organise une journée de sensibilisation, de rencontres et de solutions concrètes sur notre territoire sur la commune de Oeyregave.

Une journée pour comprendre l’autisme, découvrir les dispositifs locaux, rencontrer les acteurs du territoire et échanger entre familles et professionnels au travers d’ateliers et tables rondes, conférence, parcours sensoriel…

Inscription gratuite. Places limitées. .

Salle des fêtes 61 rue de la Mairie Oeyregave 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine asso.happyme@gmail.com

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English : Journée landaise de l’autisme

As part of Landes Autism Month, the Happy Me association is organizing a day of awareness-raising, encounters and concrete solutions in our region, in the commune of Oeyregave. Free registration. Places limited.

L’événement Journée landaise de l’autisme Oeyregave a été mis à jour le 2026-03-20 par OT Pays d’Orthe et Arrigans