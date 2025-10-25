Journée l’archi en train avenue de la gare Eymoutiers

Dans le cadre du Mois de l’architecture en Nouvelle-Aquitaine et des 40 ans du label Villes et Pays d’art et d’histoire (VPah), les 4 territoires labellisés VPah de l’ex-région Limousin organisent à Limoges une journée de découverte de ses architectures et du réseau des Villes et Pays d’art et d’histoire du Limousin.

Conditions réservez votre place auprès du Pays Monts et Barrages 05 55 69 57 60 (20 places disponibles donc assurez vous d’être inscrit avant de prendre votre billet de train). Achetez votre billet de train aller-retour Eymoutiers-Limoges (départ d’Eymoutiers à 10h57, retour depuis Limoges départ à 18h28). Pique-nique à prévoir. Départ d’Eymoutiers à 10h57, arrivée à Limoges à 11h47 (prise en charge à bord par l’Animatrice du Pah Haute Corrèze Ventadour qui vous racontera l’histoire de la ligne de chemin de fer à bord du train). .

avenue de la gare Gare d’Eymoutiers Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 57 60

