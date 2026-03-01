Journée l’art de faire ensemble en famille Centre d’animation les Unelles Coutances

Journée l’art de faire ensemble en famille

Centre d’animation les Unelles 11 Rue Saint-Maur Coutances Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-28 17:00:00

Date(s) :

2026-03-28

Atelier parents/enfants autour de la nature + atelier cirque (11h-12h et 14h-16h, salle Parquet).

Si vous souhaitez mener un atelier créatif, lors de cette journée, contactez famille@lesunelles.fr.

10h 12h et 14h 17h.

Gratuit sans inscription. .

Centre d’animation les Unelles 11 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 76 78 50 famille@lesunelles.fr

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English : Journée l’art de faire ensemble en famille

L’événement Journée l’art de faire ensemble en famille Coutances a été mis à jour le 2026-03-19 par Coutances Tourisme