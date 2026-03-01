Journée l’art de faire ensemble en famille Centre d’animation les Unelles Coutances
Journée l’art de faire ensemble en famille Centre d’animation les Unelles Coutances samedi 28 mars 2026.
Journée l’art de faire ensemble en famille
Centre d’animation les Unelles 11 Rue Saint-Maur Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 14:00:00
fin : 2026-03-28 17:00:00
Date(s) :
2026-03-28
Atelier parents/enfants autour de la nature + atelier cirque (11h-12h et 14h-16h, salle Parquet).
Si vous souhaitez mener un atelier créatif, lors de cette journée, contactez famille@lesunelles.fr.
10h 12h et 14h 17h.
Gratuit sans inscription. .
Centre d’animation les Unelles 11 Rue Saint-Maur Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 76 78 50 famille@lesunelles.fr
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English : Journée l’art de faire ensemble en famille
L’événement Journée l’art de faire ensemble en famille Coutances a été mis à jour le 2026-03-19 par Coutances Tourisme
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