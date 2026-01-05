Journée littéraire Centre social Monein

Journée littéraire

Centre social 22 rue du Commerce Monein Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date :

Début : 2026-01-20

fin : 2026-01-20

Date(s) :

2026-01-20

Présentation du livre Les filles de la Miséricorde par l’auteure Marie-Hélène Dufrechou. .

Centre social 22 rue du Commerce Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 21 31 30

