Journée Loisirs Activités 12-17 ans Saint-Michel-en-Brenne

Saint-Michel-en-Brenne Indre
Tarif : 12 – 12 – 13 EUR
Début : Mercredi 2026-02-18 09:00:00
fin : 2026-02-18 17:00:00
2026-02-18
Animation proposée par la Communauté de communes Coeur de Brenne pour les jeunes de 12 à 17 ans.Familles
Les 12-17 ans sont invités à découvrir diverses activités encadrés par les professionnels. Sortie, après avoir partcipé à un espace game, découverte d’illusions d’optique et des expériences interactives pour défier notre perception de la réalité. 12 .
Saint-Michel-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 6 82 43 83 44 ados@coeurdebrenne.fr
English :
An event organized by the Communauté de communes Coeur de Brenne for young people aged 12 to 17.
