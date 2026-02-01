Journée Loisirs Activités 12-17 ans

Saint-Michel-en-Brenne Indre

Tarif : 12 – 12 – 13 EUR

Début : Mercredi 2026-02-18 09:00:00

fin : 2026-02-18 17:00:00

2026-02-18

Animation proposée par la Communauté de communes Coeur de Brenne pour les jeunes de 12 à 17 ans.Familles

Les 12-17 ans sont invités à découvrir diverses activités encadrés par les professionnels. Sortie, après avoir partcipé à un espace game, découverte d’illusions d’optique et des expériences interactives pour défier notre perception de la réalité. 12 .

Saint-Michel-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire +33 6 82 43 83 44 ados@coeurdebrenne.fr

English :

An event organized by the Communauté de communes Coeur de Brenne for young people aged 12 to 17.

