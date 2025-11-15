Journée Loisirs Créatifs Spécial Noël Saint-Hilaire-Bonneval

Journée Loisirs Créatifs Spécial Noël

Plongez dans l’ambiance magique de Noël à la salle polyvalente de Saint-Hilaire-Bonneval !

Une journée placée sous le signe de la créativité, de la convivialité et de la féerie des fêtes de fin d’année.

Au programme

Décorations en bois faites main

Ateliers créatifs pour petits et grands

Idées cadeaux originales pour préparer Noël autrement

L’occasion parfaite pour laisser libre cours à votre imagination, partager un moment chaleureux en famille et dénicher de jolies créations artisanales.

Organisation Déco Fêtes 87 Roux Julien

Contact 06 09 93 21 13 .

Le bourg Saint-Hilaire-Bonneval 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 93 21 13

