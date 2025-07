Journée Ludico Festive Thèze

Journée Ludico Festive Thèze mercredi 9 juillet 2025.

Début : 2025-07-09 10:00:00

fin : 2025-07-09 17:00:00

2025-07-09

Fête de la ludothèque 10h/17h structures gonflables, parcours de motricité, poneys, cycle et jeux surdimensionnés.14h/17h bornes d’arcades. 15h30/16h30 lectures. 19h quizz et défis sur réservation. Food truck sur place midi et soir. .

Ludothèque Thèze 64450 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 9 62 60 78 38 ludothequetheze@cclb64.fr

