Journée ludique à la ludothèque Chéméré Chaumes-en-Retz

Journée ludique à la ludothèque

Chéméré 17-21 Rue de la Blanche Chaumes-en-Retz Loire-Atlantique

Début : 2025-10-22 14:00:00

fin : 2025-10-22 18:00:00

2025-10-22

En recherche d’idées pour occuper vos journées ? L’AFR de Chéméré vous propose des activités ludiques tout au long de l’année. Alors on en profite, on vient découvrir le lieu d’accueil, rendez-vous à Chaumes-en-Retz.

Au programme

venez découvrir la ludothèque ou partager un jeu et un moment convivial.

plus de 600 références de jeux pour petits et grands à découvrir et emprunter

Pratique

plus d’informations par téléphone

Chéméré 17-21 Rue de la Blanche Chaumes-en-Retz 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 82 69 10 15 coordinationnevs@afr-chemere.org

English :

Looking for ideas to occupy your days? The AFR de Chéméré offers fun activities all year round. So take advantage of the opportunity and come to Chaumes-en-Retz to find out more.

German :

Suchen Sie nach Ideen, um Ihre Tage zu füllen? Der AFR von Chéméré bietet Ihnen das ganze Jahr über spielerische Aktivitäten an. Dann nutzen Sie die Gelegenheit und entdecken Sie den Empfangsort, Treffpunkt ist Chaumes-en-Retz.

Italiano :

Cercate idee per occupare le vostre giornate? L’AFR di Chéméré offre attività divertenti durante tutto l’anno. Approfittatene e venite a scoprire il centro di Chaumes-en-Retz.

Espanol :

¿Busca ideas para ocupar sus días? La AFR de Chéméré ofrece actividades lúdicas durante todo el año. Aproveche y venga a descubrir el centro de Chaumes-en-Retz.

