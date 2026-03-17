Journée ludique Espace Culturel Jean Ferrat Le Palais-sur-Vienne

Journée ludique

Espace Culturel Jean Ferrat 1 Place de la République Le Palais-sur-Vienne Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-04 12:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Le Printemps de la Culture, organisé par la commune palaisienne, est l’occasion de participer à une journée ludique. Deux sessions de jeux de société seront programmées ; une sur Esquissé et Duplik (dès 10 ans) et une Connecto (dès 8 ans).

Inscriptions obligatoires.

Réservations et informations complémentaires auprès des organisateurs. .

Espace Culturel Jean Ferrat 1 Place de la République Le Palais-sur-Vienne 87410 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 37 04 37 gmenand@lepalaissurvienne.fr

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English : Journée ludique

L’événement Journée ludique Le Palais-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Limoges Métropole