Journée ludique Espace Culturel Jean Ferrat Le Palais-sur-Vienne
Journée ludique Espace Culturel Jean Ferrat Le Palais-sur-Vienne samedi 4 avril 2026.
Journée ludique
Espace Culturel Jean Ferrat 1 Place de la République Le Palais-sur-Vienne Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 10:00:00
fin : 2026-04-04 12:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Le Printemps de la Culture, organisé par la commune palaisienne, est l’occasion de participer à une journée ludique. Deux sessions de jeux de société seront programmées ; une sur Esquissé et Duplik (dès 10 ans) et une Connecto (dès 8 ans).
Inscriptions obligatoires.
Réservations et informations complémentaires auprès des organisateurs. .
Espace Culturel Jean Ferrat 1 Place de la République Le Palais-sur-Vienne 87410 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 37 04 37 gmenand@lepalaissurvienne.fr
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English : Journée ludique
L’événement Journée ludique Le Palais-sur-Vienne a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Limoges Métropole