Journée magique de Noël Chailly-en-Gâtinais samedi 20 décembre 2025.
8 Rue du Port Chailly-en-Gâtinais Loiret
Début : 2025-12-20 10:00:00
fin : 2025-12-20 17:00:00
2025-12-20
Journée magique de Noël. Marché de Noël avec des idées de cadeaux uniques. Espace bien-être atelier créations et découvertes, mini séance de détente. Visite exceptionnelle du Père Noël. Maquillage fait par la Mère Noël accompagnés de ses petits lutins. De 10h à 17h. .
8 Rue du Port Chailly-en-Gâtinais 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 87 61 37 00
A magical Christmas day
Magischer Weihnachtstag
Un magico giorno di Natale
Un día mágico de Navidad
