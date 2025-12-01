Journée magique de Noël Chailly-en-Gâtinais

Journée magique de Noël

8 Rue du Port Chailly-en-Gâtinais Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-20 10:00:00

fin : 2025-12-20 17:00:00

2025-12-20

Journée magique de Noël

Journée magique de Noël. Marché de Noël avec des idées de cadeaux uniques. Espace bien-être atelier créations et découvertes, mini séance de détente. Visite exceptionnelle du Père Noël. Maquillage fait par la Mère Noël accompagnés de ses petits lutins. De 10h à 17h. .

8 Rue du Port Chailly-en-Gâtinais 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 87 61 37 00

English :

A magical Christmas day

German :

Magischer Weihnachtstag

Italiano :

Un magico giorno di Natale

Espanol :

Un día mágico de Navidad

