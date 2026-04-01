Journée Manga Bibliothèque municipale Lahontan

Lahontan

Journée Manga

Bibliothèque municipale 9 Bis Rue du Gave Lahontan Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 11:00:00

fin : 2026-04-25 17:00:00

Date(s) :

2026-04-25

La bibliothèque organise une journée spéciale Manga en compagnie de l’auteur et dessinateur Nicolas PaNda ! Vous serez sous le charme de ces petits personnages, des pandas aventuriers et casse cous !

Au programme atelier, lecture, échanges autour de l’univers Manga avec apéro dans une ambiance conviviale .

Sur inscription auprès de la bibliothèque, de la mairie , Facebook et Instagram.

On vous attend nombreux pour partager cette journée passionnante ! .

Bibliothèque municipale 9 Bis Rue du Gave Lahontan 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine bm.lahontan@gmail.com

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English : Journée Manga

L’événement Journée Manga Lahontan a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Béarn des Gaves