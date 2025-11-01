Journée Marteror Mairie Saint-Médard

Journée Marteror Mairie Saint-Médard samedi 1 novembre 2025.

Accueil café.

10h Qu’avons-nous sous nos pieds ? Présentation de la géologie du Béarn (conférence et film).

11h Bâti de chez nous. Conférence sur la maison béarnaise architecture et matériaux.

14h Promenade guidée. Le sol de notre village par ses plantes et champignons.

16h Activités pour les enfants jeux de construction avec de vrais matériaux naturels.

17h30 Halha de marteror Crémation et animation musicale par Didier Tousis.

18h30 Descente au flambeau vers la Maison pour Tous.

19h Apéritif et cantèra choeurs béarnais.

20h30 Repas.

22h Concert de Papà Gahús. Rock gascon. .

Mairie 350 route de Casteide-Candau Saint-Médard 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 29 33 94 25

