Journée massage au profit de la Cancer’Run Monteignet-sur-l’Andelot
samedi 19 septembre 2026 · Monteignet-sur-l'Andelot
Informations pratiques
Monteignet-sur-l’Andelot
Journée massage au profit de la Cancer’Run
Au dôme Sweet Aum Monteignet-sur-l’Andelot Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Offrez-vous un moment de bien-être solidaire ! Marie-Laure Debost et Séverine Vaudiere proposent massages crânien et du dos (30 min, 35€) au profit de la Cancer’Run. Rendez-vous par SMS.
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Au dôme Sweet Aum Monteignet-sur-l’Andelot 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 31 47 45
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English :
Treat yourself to a moment of wellness that supports a good cause! Marie-Laure Debost and Sévérine Vaudière are offering scalp and back massages (30 min, 35?) to benefit the Cancer’Run. Please text to schedule an appointment.
L’événement Journée massage au profit de la Cancer’Run Monteignet-sur-l’Andelot a été mis à jour le 2026-08-29 par Office de tourisme Val de Sioule