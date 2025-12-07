Journée massages à l’Espace Akasha Espace Akasha La Rochefoucauld-en-Angoumois

Journée massages à l’Espace Akasha

Espace Akasha 2 rue de l’Aumônerie La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

2025-12-07

Offrez-vous une pause douceur dans un espace de détente et de sérénité.

Ambiance zen et instants de bien-être vous attendent.

Espace Akasha 2 rue de l’Aumônerie La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 31 86 13 contact@espace-akasha.fr

English :

Treat yourself to a gentle break in a space of relaxation and serenity.

Zen atmosphere and moments of well-being await you.

German :

Gönnen Sie sich eine sanfte Pause in einem Raum der Entspannung und Gelassenheit.

Zen-Ambiente und Momente des Wohlbefindens erwarten Sie.

Italiano :

Concedetevi una dolce pausa in un luogo di relax e serenità.

Vi aspettano un’atmosfera zen e momenti di benessere.

Espanol :

Regálese una pausa apacible en un lugar de relajación y serenidad.

Le esperan una atmósfera zen y momentos de bienestar.

