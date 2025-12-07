Journée massages à l’Espace Akasha Espace Akasha La Rochefoucauld-en-Angoumois
Journée massages à l’Espace Akasha Espace Akasha La Rochefoucauld-en-Angoumois dimanche 7 décembre 2025.
Journée massages à l’Espace Akasha
Espace Akasha 2 rue de l’Aumônerie La Rochefoucauld-en-Angoumois Charente
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 17:00:00
Date(s) :
2025-12-07
Offrez-vous une pause douceur dans un espace de détente et de sérénité.
Ambiance zen et instants de bien-être vous attendent.
.
Espace Akasha 2 rue de l’Aumônerie La Rochefoucauld-en-Angoumois 16110 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 18 31 86 13 contact@espace-akasha.fr
English :
Treat yourself to a gentle break in a space of relaxation and serenity.
Zen atmosphere and moments of well-being await you.
German :
Gönnen Sie sich eine sanfte Pause in einem Raum der Entspannung und Gelassenheit.
Zen-Ambiente und Momente des Wohlbefindens erwarten Sie.
Italiano :
Concedetevi una dolce pausa in un luogo di relax e serenità.
Vi aspettano un’atmosfera zen e momenti di benessere.
Espanol :
Regálese una pausa apacible en un lugar de relajación y serenidad.
Le esperan una atmósfera zen y momentos de bienestar.
L’événement Journée massages à l’Espace Akasha La Rochefoucauld-en-Angoumois a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord