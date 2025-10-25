Journée Médiation Equine aux Jardins des Renaudies Les Mézerais Colombiers-du-Plessis

2025-10-25 13:00:00

2025-10-25 18:00:00

2025-10-25

Journée de Médiation aux Jardins des Renaudies une rencontre entre nature, bien-être et lien animal

L’association Reprends Les Rênes, basée à Gorron, organise une journée exceptionnelle de médiation animale dans le cadre bucolique des Jardins des Renaudies, à Colombiers-du-Plessis.

Cette journée, ouverte à tous, propose un moment de découverte, de partage et de bien-être autour du lien homme-animal, au travers d’animations ludiques, de balades, d’ateliers et de temps d’échanges.

Une programmation riche et familiale Balades en calèche, Balades à poney pour les plus jeunes, Ateliers et animations, Conférence, Exposition thématique et Restauration sur place crêpes et buvette

Cette journée vise à sensibiliser petits et grands aux bienfaits de la médiation animale et à offrir un moment de détente, de connexion à la nature et de découverte d’initiatives locales.

Organisée avec le soutien des Jardins des Renaudies, cette journée s’inscrit dans une démarche de sensibilisation, d’inclusion et de bien-être, valeurs fondatrices de l’association Reprends Tes Rênes. .

Les Mézerais Les Jardins des Renaudies Colombiers-du-Plessis 53120 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 08 02 08 contact@jardinsdesrenaudies.fr

English :

Mediation Day at the Jardins des Renaudies: a meeting between nature, well-being and animal bonding

German :

Mediationstag in den Jardins des Renaudies: Eine Begegnung zwischen Natur, Wohlbefinden und Tierbindung

Italiano :

Giornata di mediazione ai Jardins des Renaudies: un incontro tra natura, benessere e legame con gli animali

Espanol :

Jornada de mediación en los Jardines del Renacimiento: encuentro entre naturaleza, bienestar y vínculo animal

