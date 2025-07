JOURNEE MEDIEVALE À BOIS THIBAULT Route de Domfront Lassay-les-Châteaux

JOURNEE MEDIEVALE À BOIS THIBAULT Route de Domfront Lassay-les-Châteaux dimanche 10 août 2025.

Château de Bois Thibault

10 août 2025

fin : 2025-08-10

2025-08-10

Le 10 août, Bois Thibault remonte le temps !

Chevaux, épées, costumes d’époque, secrets de chevalerie…

Préparez-vous à vivre une journée hors du temps, au cœur du Moyen Âge.

Des scènes de vie, des duels, des défilés… et peut-être même un mariage arrangé ? .

assoculturelle.lassay@gmail.com

