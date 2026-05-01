Journée médiévale à la Chapelle de Magrigne Saint-Laurent-d’Arce
Journée médiévale à la Chapelle de Magrigne Saint-Laurent-d’Arce dimanche 24 mai 2026.
Saint-Laurent-d’Arce
Journée médiévale à la Chapelle de Magrigne
Chapelle Templière de Magrigne Saint-Laurent-d’Arce Gironde
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 10:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Après le succès de la première édition, nous préparons une nouvelle journée festive, conviviale et immersive au cœur du Moyen Âge.
Nous recherchons des exposants !
Artisans, créateurs, producteurs, passionnés d’univers médiéval ou d’artisanat ancien…
Vous souhaitez participer et faire découvrir votre savoir-faire ?
Nous serions ravis de vous accueillir pour partager cette belle aventure avec nous.
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Costumes, animations, ambiance médiévale… une journée unique à ne pas manquer !
On vous attend nombreux pour faire vivre cette 2ᵉ édition. .
Chapelle Templière de Magrigne Saint-Laurent-d’Arce 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 72 00 76
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English : Journée médiévale à la Chapelle de Magrigne
L’événement Journée médiévale à la Chapelle de Magrigne Saint-Laurent-d’Arce a été mis à jour le 2026-05-01 par Bourg Cubzaguais Tourisme