Saint-Laurent-d’Arce

Journée médiévale à la Chapelle de Magrigne

Chapelle Templière de Magrigne Saint-Laurent-d’Arce Gironde

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 10:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Après le succès de la première édition, nous préparons une nouvelle journée festive, conviviale et immersive au cœur du Moyen Âge.

Nous recherchons des exposants !

Artisans, créateurs, producteurs, passionnés d’univers médiéval ou d’artisanat ancien…

Vous souhaitez participer et faire découvrir votre savoir-faire ?

Nous serions ravis de vous accueillir pour partager cette belle aventure avec nous.

Pour candidater ou obtenir des informations, contactez-nous en message privé.

Costumes, animations, ambiance médiévale… une journée unique à ne pas manquer !

On vous attend nombreux pour faire vivre cette 2ᵉ édition. .

Chapelle Templière de Magrigne Saint-Laurent-d’Arce 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 72 00 76

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée médiévale à la Chapelle de Magrigne

L’événement Journée médiévale à la Chapelle de Magrigne Saint-Laurent-d’Arce a été mis à jour le 2026-05-01 par Bourg Cubzaguais Tourisme