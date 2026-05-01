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Journée médiévale à la Chapelle de Magrigne Saint-Laurent-d’Arce

Journée médiévale à la Chapelle de Magrigne Saint-Laurent-d’Arce

Journée médiévale à la Chapelle de Magrigne Saint-Laurent-d’Arce dimanche 24 mai 2026.

Adresse : Chapelle Templière de Magrigne

Ville : 33240 Saint-Laurent-d'Arce

Département : Gironde

Début : dimanche 24 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Saint-Laurent-d’Arce

Journée médiévale à la Chapelle de Magrigne

Chapelle Templière de Magrigne Saint-Laurent-d’Arce Gironde

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 10:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :
2026-05-24

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Chapelle Templière de Magrigne Saint-Laurent-d’Arce 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 72 00 76 

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English : Journée médiévale à la Chapelle de Magrigne

L’événement Journée médiévale à la Chapelle de Magrigne Saint-Laurent-d’Arce a été mis à jour le 2026-05-01 par Bourg Cubzaguais Tourisme