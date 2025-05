Journée Médiévale au Château de Montauban – Chemin de Montauban Fontvieille, 15 juin 2025 10:00, Fontvieille.

La 2ᵉ Journée Médiévale vous donne rendez-vous au Château de Montauban pour une journée de découvertes, d’animations et d’évasion historique. Entrée gratuite !

Au programme



Campement médiéval

L’herboristerie et ses énigmes

Catapulte à bonbons

Frappe de monnaie

Les chevaliers des Baux en armes et harnois

Les expressions du Moyen Âge

Jeux en bois



Visite du château



STANDS DE PRODUITS MÉDIÉVAUX BUVETTE RESTAURATION .

Chemin de Montauban Château de Montauban

Fontvieille 13990 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The 2nd Medieval Day gives you an appointment at the Château de Montauban for a day of discovery, entertainment and historical escape. Free entry!

German :

Der zweite mittelalterliche Tag bringt Sie zum Château de Montauban für einen Tag voller Entdeckungen, Unterhaltung und historischer Ausflüge. Eintritt frei!

Italiano :

La 2? Giornata medievale al Castello di Montauban per una giornata all’insegna della scoperta, del divertimento e dell’evasione storica. L’ingresso è gratuito!

Espanol :

La 2? Jornada Medieval en el Castillo de Montauban para un día de descubrimiento, entretenimiento y evasión histórica. La entrada es gratuita

