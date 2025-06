Journée médiévale Les Baux-de-Provence 29 juin 2025 10:00

Bouches-du-Rhône

Journée médiévale Dimanche 29 juin 2025 de 10h à 18h. Dans les rues du Village Les Baux-de-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2025-06-29 10:00:00

fin : 2025-06-29 18:00:00

Rencontre dans le village avec les Chevaliers des Baux dans leurs plus beaux costumes.

Déambulation costumée et animations dans les rues du village par l’association les Brigands du Mont Paon. La troupe sera accompagnée d’un groupe musical les Troubadours Galapiat, originaires du bourg de Tarascon. .

Dans les rues du Village

Les Baux-de-Provence 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 34 39 tourisme@lesbauxdeprovence.com

Meeting in the village with the Chevaliers des Baux in their finest costumes.

Treffen im Dorf mit den Rittern von Les Baux in ihren schönsten Kostümen.

Incontrate gli Chevaliers des Baux nel villaggio nei loro costumi più belli.

Conozca a los Chevaliers des Baux en el pueblo con sus mejores galas.

L’événement Journée médiévale Les Baux-de-Provence a été mis à jour le 2025-06-18 par Office de Tourisme des Baux de Provence