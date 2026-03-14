Journée Médiévale Sainte-Feyre
Journée Médiévale Sainte-Feyre samedi 4 avril 2026.
Journée Médiévale
Sainte-Feyre Creuse
Tarif : 13.9 – 13.9 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Le printemps arrive à pas de loups, la nature explose déjà ça et là en bouquets fleuris et en chants d’oiseaux. Cette nature qui renaît , le parc entend bien la célébrer ! Ce sera le samedi 4 avril, tout au long de la journée ateliers, découvertes, conférence, dans le cadre privilégié du parc animalier. Un événement à noter dès à présent dans vos agendas. Gardez l’oreille dressée, on vous en dévoile un peu plus très bientôt… .
Sainte-Feyre 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 81 23 23 infos@loups-chabrieres.com
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L’événement Journée Médiévale Sainte-Feyre a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Grand Guéret