Journée Médiévale

Sainte-Feyre Creuse

Tarif : 13.9 – 13.9 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Le printemps arrive à pas de loups, la nature explose déjà ça et là en bouquets fleuris et en chants d’oiseaux. Cette nature qui renaît , le parc entend bien la célébrer ! Ce sera le samedi 4 avril, tout au long de la journée ateliers, découvertes, conférence, dans le cadre privilégié du parc animalier. Un événement à noter dès à présent dans vos agendas. Gardez l’oreille dressée, on vous en dévoile un peu plus très bientôt… .

Sainte-Feyre 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 81 23 23 infos@loups-chabrieres.com

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English :

L’événement Journée Médiévale Sainte-Feyre a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Grand Guéret