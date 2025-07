Journée médiévales Mauléon-Licharre

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif réduit

Début : 2025-07-20

fin : 2025-07-20

2025-07-20

Les Amis du Château vous présentent la seconde journée médiévale au château-fort.

Voici le programme

– 10 h 30 ouverture du site avec le marché des artisans, déambulations, jongleurs et combats du Moyen-Âge,

– 11 h fauconniers et leurs oiseaux. Billetterie à l’Office de tourisme ou sur place.

– 12 h 30 repas médiéval sous chapiteau,

– 15 h 30 fauconniers et leurs oiseaux. Billetterie à l’Office de tourisme ou sur place.

– 18 h fermeture du site.

Une navette partira de la mairie toute les trente minutes. .

Château-fort Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37

