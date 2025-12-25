Journée méditative à l’Espace Beauregard, Espace Beauregard Paris
Journée méditative à l’Espace Beauregard, Espace Beauregard Paris samedi 10 janvier 2026.
Programmation
Comment s’organise cette journée ?
11h-12h30 : MEDITATION PLEINE CONSCIENCE MBSR – en assise
45 mn en assise – dont une partie non guidé –
Les bases sont redonnées en début de cours.
Puis questions-réponses.
14h-16h : RELAXATION MEDITATIVE YOGA NIDRA (tous niveaux) –
Relaxation méditative allongée sans postures.
Une expérience à relâcher le stress… sans effort.
Vous pouvez vous inscrire
– sur l’ensemble de cette journée avec les 2 ateliers, complémentaires
ou
– sur un seul de ces ateliers.
Ce qui vous conviendra le mieux, selon votre souhait et votre disponibilité.
L’intervenante : Christiane Beaugé est enseignante du Programme MBSR « Réduction du Stress basée sur la Pleine Conscience ».
Elle est Sophrologue RNCP et relaxologue diplômée.
N’hésitez pas à consulter le site et à contacter l’organisatrice de ces ateliers en journée.
Sur un samedi, profitez de différents ateliers : méditation en Pleine Conscience MBSR – et – Relaxation méditative Yoga-Nidra. Une opportunité véritable de méditer et de se relaxer en groupe en étant accompagné(e).
Le samedi 10 janvier 2026
de 11h00 à 16h00
Le samedi 24 janvier 2026
de 11h00 à 16h00
payant
De 17 euros à 22 euros
Des réductions sont accordées selon le budget.
Public adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-01-10T12:00:00+01:00
fin : 2026-01-24T17:00:00+01:00
Date(s) : 2026-01-10T11:00:00+02:00_2026-01-10T16:00:00+02:00;2026-01-24T11:00:00+02:00_2026-01-24T16:00:00+02:00
Espace Beauregard Rue Notre dame de Nazareth 75003 Paris
http://www.pleineconscience75.com espacebeauregard75@yahoo.fr
Afficher la carte du lieu Espace Beauregard et trouvez le meilleur itinéraire