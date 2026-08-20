Informations pratiques

Aire-sur-l’Adour

Journée Mexique Día de Muertos

Passage des Cultures Aire-sur-l’Adour Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 10:00:00

fin : 2026-10-31 18:00:00

Date(s) :

2026-10-31

Une immersion colorée dans la culture mexicaine à l’occasion de la fête des morts ! Le matin et l’après-midi, des ateliers créatifs seront proposés aux ados-adultes pendant que les plus jeunes se feront maquiller puis profiteront d’une projection au cinéma. A midi, un repas tacos sera organisé apportez des ingrédients à partager, nous nous occupons des galettes de maïs à garnir ! Un goûter réunira petits et grands à 16h autour d’un chocolat chaud préparé par L’Aire des Saveurs.

Avec Heden Daudon-Martinez, le cinéma le Grand Bain et l’Aire des Saveurs

Tout public .

Passage des Cultures Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 34 04

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English : Journée Mexique Día de Muertos

L’événement Journée Mexique Día de Muertos Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-08-20 par Tourisme Aire Eugénie