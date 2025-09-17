Journée Mobilités avec Ticéa Place Aristide Briand Saint-Dizier

Journée Mobilités avec Ticéa Place Aristide Briand Saint-Dizier mercredi 17 septembre 2025.

Le mercredi 17 septembre, de 10h à 16h, retrouvez l’équipe Ticéa sur la Place de la Mairie à Saint-Dizier pour une journée dédiée aux mobilités.

Au programme : essais de vélos et trottinettes, informations et renseignements sur les transports, jeu quiz avec tirage au sort, concours de coloriage pour les enfants. Des goodies et abonnements Ticéa sont à gagner pour les participants.

Place Aristide Briand Place Aristide Briand, Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est

