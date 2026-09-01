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AGENDA · Poyanne

Journée Mondiale Alzheimer Place de la Mairie Poyanne

samedi 19 septembre 2026 · Place de la Mairie · Poyanne

Journée Mondiale Alzheimer Place de la Mairie Poyanne

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Place de la Mairie
Adresse
Foyer Rural
Ville
40380 Poyanne
Département
Landes
Tarif
0 0 0 Gratuit

Poyanne

Journée Mondiale Alzheimer

Place de la Mairie Foyer Rural Poyanne Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

À l’occasion de la Journée Mondiale Alzheimer, France Alzheimer Landes organise un après-midi dansant, animé par Chantal Soulu.
Entrée libre   .

Place de la Mairie Foyer Rural Poyanne 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 80 88  francealzheimerlandes@gmail.com

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English : Journée Mondiale Alzheimer

L’événement Journée Mondiale Alzheimer Poyanne a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Grand Dax

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