Journée Mondiale Alzheimer Place de la Mairie Poyanne
samedi 19 septembre 2026 · Place de la Mairie · Poyanne
Informations pratiques
Poyanne
Journée Mondiale Alzheimer
Place de la Mairie Foyer Rural Poyanne Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 15:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion de la Journée Mondiale Alzheimer, France Alzheimer Landes organise un après-midi dansant, animé par Chantal Soulu.
Entrée libre .
Place de la Mairie Foyer Rural Poyanne 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 80 88 francealzheimerlandes@gmail.com
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English : Journée Mondiale Alzheimer
L’événement Journée Mondiale Alzheimer Poyanne a été mis à jour le 2026-08-17 par OT Grand Dax