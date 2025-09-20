Journée Mondiale Alzheimer Saint-Pourçain-sur-Sioule

Journée Mondiale Alzheimer Saint-Pourçain-sur-Sioule samedi 20 septembre 2025.

Journée Mondiale Alzheimer

Départ prévu au kiosque Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier

Début : 2025-09-20 14:00:00

2025-09-20

Marche solidaire, l’occasion de faire un geste pour une cause importante.

2 parcours; 6 ou 9 km, pour s’adapter à toutes les envies. La marche est encadrée par la Retraite Sportive.

Après l’effort, un pot de l’amitié vous attend au jardin des Némusiens

+33 6 08 60 91 61 michellapendry@orange.fr

English :

Solidarity walk, an opportunity to make a gesture for an important cause.

2 routes; 6 or 9 km, to suit all tastes. The walk is supervised by Retraite Sportive.

After the effort, a friendly drink awaits you in the Jardin des Némusiens

German :

Solidarischer Marsch, eine Gelegenheit, etwas für eine wichtige Sache zu tun.

es gibt zwei Strecken: 6 oder 9 km, für jeden Geschmack. Die Wanderung wird von der Retraite Sportive betreut.

Nach der Anstrengung erwartet Sie ein Umtrunk im Jardin des Némusiens

Italiano :

Una passeggiata a sostegno di una causa meritevole.

2 percorsi: 6 o 9 km, per tutti i gusti. La passeggiata è supervisionata dalla Retraite Sportive.

Dopo lo sforzo, vi aspetta un aperitivo nel Jardin des Némusiens

Espanol :

Una caminata en apoyo de una buena causa.

2 recorridos de 6 ó 9 km para todos los gustos. La caminata está supervisada por la Retraite Sportive.

Tras el esfuerzo, le espera una bebida amistosa en el Jardin des Némusiens

L’événement Journée Mondiale Alzheimer Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de tourisme Val de Sioule