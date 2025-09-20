Journée Mondiale Alzheimer Saint-Pourçain-sur-Sioule
Journée Mondiale Alzheimer Saint-Pourçain-sur-Sioule samedi 20 septembre 2025.
Journée Mondiale Alzheimer
Départ prévu au kiosque Saint-Pourçain-sur-Sioule Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
Marche solidaire, l’occasion de faire un geste pour une cause importante.
2 parcours; 6 ou 9 km, pour s’adapter à toutes les envies. La marche est encadrée par la Retraite Sportive.
Après l’effort, un pot de l’amitié vous attend au jardin des Némusiens
.
Départ prévu au kiosque Saint-Pourçain-sur-Sioule 03500 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 08 60 91 61 michellapendry@orange.fr
English :
Solidarity walk, an opportunity to make a gesture for an important cause.
2 routes; 6 or 9 km, to suit all tastes. The walk is supervised by Retraite Sportive.
After the effort, a friendly drink awaits you in the Jardin des Némusiens
German :
Solidarischer Marsch, eine Gelegenheit, etwas für eine wichtige Sache zu tun.
es gibt zwei Strecken: 6 oder 9 km, für jeden Geschmack. Die Wanderung wird von der Retraite Sportive betreut.
Nach der Anstrengung erwartet Sie ein Umtrunk im Jardin des Némusiens
Italiano :
Una passeggiata a sostegno di una causa meritevole.
2 percorsi: 6 o 9 km, per tutti i gusti. La passeggiata è supervisionata dalla Retraite Sportive.
Dopo lo sforzo, vi aspetta un aperitivo nel Jardin des Némusiens
Espanol :
Una caminata en apoyo de una buena causa.
2 recorridos de 6 ó 9 km para todos los gustos. La caminata está supervisada por la Retraite Sportive.
Tras el esfuerzo, le espera una bebida amistosa en el Jardin des Némusiens
L’événement Journée Mondiale Alzheimer Saint-Pourçain-sur-Sioule a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de tourisme Val de Sioule