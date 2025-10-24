Journée mondiale contre la polio Rue Henri Silvy Pertuis

Journée mondiale contre la polio Rue Henri Silvy Pertuis vendredi 24 octobre 2025.

Journée mondiale contre la polio

Vendredi 24 octobre 2025 à partir de 19h30. Rue Henri Silvy Espace Georges Jouvin Pertuis Vaucluse

Le 24 octobre à Pertuis journée mondiale contre la polio pour célébrer et soutenir les succès obtenus par le rotary dans le combat pour l’éradiction de la polio.

Au programme



– Traditionnel bol de riz

– Paêlla

– Grande loterie

– Animation musicale

– Ambiance africaine



Une participation de 30€ est demandé ( Bénéfices au profit de l’action POLIO)



Lieu Espace Georges Jouvin (Salle des fêtes)

À partir de 19h30 .

Rue Henri Silvy Espace Georges Jouvin Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

World Polio Day on October 24 in Pertuis to celebrate and support Rotary’s success in the fight to eradicate polio.

German :

Am 24. Oktober findet in Pertuis der Welt-Polio-Tag statt, um die Erfolge von Rotary im Kampf gegen die Kinderlähmung zu feiern und zu unterstützen.

Italiano :

La Giornata mondiale della polio si terrà a Pertuis il 24 ottobre per celebrare e sostenere i successi ottenuti dal Rotary nella lotta per l’eradicazione della polio.

Espanol :

El Día Mundial contra la Polio se celebrará en Pertuis el 24 de octubre para celebrar y apoyar los éxitos logrados por Rotary en la lucha para erradicar la polio.

