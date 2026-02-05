Journée mondiale de la biodiversité Amfreville-sous-les-Monts

Journée mondiale de la biodiversité

Coteau des deux Amants, Route du Plessis Amfreville-sous-les-Monts Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 14:00:00

fin : 2026-05-22 15:30:00

Date(s) :

2026-05-22

Les coteaux regorgent de vie papillons, orchidées, anémones, criquets, oiseaux, abeilles, amourettes, scarabées… Venez à leur rencontre ! .

Coteau des deux Amants, Route du Plessis Amfreville-sous-les-Monts 27380 Eure Normandie +33 2 32 50 89 52

