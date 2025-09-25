Journée mondiale de la maladie d’Alzheimer Galerie d’exposition du Pôle Culturel Allauch

Journée mondiale de la maladie d’Alzheimer

Jeudi 25 septembre 2025.

De 9h30 à 17h. Galerie d’exposition du Pôle Culturel Galerie d’exposition du Pôle Culturel 164 avenue du général de Gaulle Allauch Bouches-du-Rhône

Dans le cadre de la journée mondiale de la maladie d’Alzheimer, le CCAS d’Allauch organise différents évènements le jeudi 25 septembre 2025 autour de ce thème.

De 9h30 à 17h au Pôle Culturel de l’Usine Electrique.

Information, sensibilisation et lutte contre la maladie d’Alzheimer.

Ouvert à tous, accessible PMR et gratuit.

Matin table ronde et témoignages;

Après-midi stands d’informations et ateliers;

Toute la journée exposition d’œuvres de nos résidents.

Organisé par le Centre Hospitalier d’Allauch .

Galerie d’exposition du Pôle Culturel Galerie d’exposition du Pôle Culturel 164 avenue du général de Gaulle Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com

English :

As part of World Alzheimer’s Day, Allauch’s CCAS is organizing various events on Thursday, September 25, 2025 around this theme.

German :

Im Rahmen des Welt-Alzheimertages organisiert das CCAS von Allauch am Donnerstag, den 25. September 2025, verschiedene Veranstaltungen zu diesem Thema.

Italiano :

Nell’ambito della Giornata mondiale dell’Alzheimer, il CCAS Allauch organizza una serie di eventi giovedì 25 settembre 2025 su questo tema.

Espanol :

En el marco del Día Mundial del Alzheimer, el CCAS de Allauch organiza el jueves 25 de septiembre de 2025 una serie de actos en torno a este tema.

