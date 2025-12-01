Journée mondiale de la méditation Centre culturel japonais Hinotori Lannion

Journée mondiale de la méditation

Centre culturel japonais Hinotori 7 Avenue Ernest Renan Lannion Côtes-d’Armor

Début : 2025-12-21 10:30:00

fin : 2025-12-21 20:00:00

2025-12-21

Méditer ensemble, un cadeau pour le monde.

Programme

10h30 Accueil Pre´sentation des diffe´rents intervenants, des ateliers et des temps forts de la journe´e. Chaque atelier proposera des expe´rimentations me´ditatives et des e´changes.

11h00 a` 11h45 Atelier me´ditation de pleine conscience

11h45 a` 12h30 Atelier me´ditation chamanique

12h30 a` 14h30 Moment partage´ me´ditation et pratiques artistiques

14h30 a` 15h15 Atelier me´ditation Raja Yoga

15h15 a` 16h00 Atelier me´ditation chamanique

16h00 a` 16h45 Atelier me´ditation bouddhiste

16h45 a` 17h30 Atelier me´ditation de pleine conscience

17h30 a` 18h30 Atelier Karma Yoga pre´paration d’un potage

18h30 a` 19h30 Pratique de groupe me´ditation silencieuse internationale pour la Paix

(live)

19h30 a` 20h00 Moment convivial Mot de la fin autour d’un potage .

Centre culturel japonais Hinotori 7 Avenue Ernest Renan Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 12 32 45 08

