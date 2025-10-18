Journée mondiale de la ménopause Campus Le Delta – Chez PSB (Paris School of Business) Paris

Journée mondiale de la ménopause Campus Le Delta – Chez PSB (Paris School of Business) Paris samedi 18 octobre 2025.

L’objectif de cette édition est de lever les tabous autour de la ménopause et de donner aux femmes des clés concrètes pour traverser cette période avec plus de connaissance, de sérénité et de confiance.

Nous avons choisi comme fil conducteur les 4 piliers pour vivre sereinement sa ménopause dès 40 ans :

Comprendre son corps : mieux saisir les changements hormonaux et leurs impacts.

Alimentation & vitalité : identifier les leviers nutritionnels et naturels pour atténuer les symptômes.

Bouger & se reconnecter : explorer les bienfaits de l’activité physique douce.

Mental & émotions : accompagner les bouleversements psychiques et transformer cette étape en opportunité de renaissance.

Notre ambition est de créer un espace sécurisant, informatif et inspirant, où s’entrecroisent expertise médicale, approches naturelles et témoignages vécus.

Un lieu où les femmes repartent mieux informées, moins seules et outillées de solutions concrètes.

Encore aujourd’hui, cette étape naturelle de la vie de millions de femmes reste entourée de tabous, d’ignorance et de solitude.

=> Nous sommes accueilli par l’école de commerce Paris School of Business sur le campus Le Delta.

Inscrivez-vous dès maintenant : les places sont limitées :)

La ménopause révolution revient pour une 2ème édition à l’occasion de la Journée Mondiale de la Ménopause avec comme thème : Les 4 piliers pour vivre une ménopause sereine.

Le samedi 18 octobre 2025

de 13h30 à 18h30

gratuit

Public jeunes et adultes.

Campus Le Delta – Chez PSB (Paris School of Business) 16 Rue Claude Bernard 75005 Paris