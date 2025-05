Journée mondiale de la nature à la réserve départementale de biodiversité d’Argentat – Argentat-sur-Dordogne, 25 mai 2025 10:00, Argentat-sur-Dordogne.

Corrèze

Journée mondiale de la nature à la réserve départementale de biodiversité d’Argentat Argentat-sur-Dordogne Corrèze

Gratuit

Début : 2025-05-25 10:00:00

fin : 2025-05-25 12:00:00

2025-05-25

Insectes, oiseaux, mammifères, batraciens, reptiles et plantes peuplent cet Espace Naturel Sensible. Venez découvrir et comprendre, en famille, les richesses environnementales de cette réserve. .

Argentat-sur-Dordogne 19400 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 93 78 21

