Journée mondiale de la photographie La Fare-en-Champsaur

Journée mondiale de la photographie La Fare-en-Champsaur mardi 19 août 2025.

Journée mondiale de la photographie

Bois Vert La Fare-en-Champsaur Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-08-19 09:30:00

fin : 2025-08-19 18:00:00

Date(s) :

2025-08-19

Journée mondiale de la photographie organisée par l’association Vivian Maier et le Champsaur. Différents circuits seront présentés durant la journée.

.

Bois Vert La Fare-en-Champsaur 05500 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 46 13 77 11 ggay51@orange.fr

English :

World Photography Day organized by the Vivian Maier Association and Champsaur. Various tours will be presented during the day.

German :

Welttag der Fotografie, organisiert von der Vivian Maier Association und Champsaur. Im Laufe des Tages werden verschiedene Touren vorgestellt.

Italiano :

Giornata mondiale della fotografia organizzata dall’Associazione Vivian Maier e da Champsaur. Durante la giornata saranno proposte diverse visite guidate.

Espanol :

Día Mundial de la Fotografía organizado por la Asociación Vivian Maier y Champsaur. Se ofrecerán varias visitas guiadas a lo largo del día.

L’événement Journée mondiale de la photographie La Fare-en-Champsaur a été mis à jour le 2025-08-07 par Office de Tourisme du Champsaur Valgaudemar