Journée mondiale de la poésie AIGNAN Aignan

Journée mondiale de la poésie

AIGNAN 5 Place du Colonel Parisot Aignan Gers

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 18:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

L’association Paul Fontan Mousquetaire du 20ème siècle vous invite à une soirée culturelle exceptionnelle .

Cette rencontre sera dédiée à l’œuvre de Thérèse Larré-Noël (1890 1971).

Le public pourra découvrir ou redécouvrir ses textes lors d’une lecture bilingue, mettant à l’honneur la richesse de la langue française et la beauté de l’occitan. Pour que chacun puisse profiter pleinement de la soirée, les textes en langue d’oc seront accompagnés de leurs traductions.

L’immersion dans la culture locale sera totale grâce à la présence d’un duo d’instrumentistes de musique traditionnelle. Les lectures seront rythmées par les sonorités de l’accordéon, de la cornemuse, de la flûte béarnaise, du tambourin à cordes et des percussions.

L’événement est ouvert à tous et l’entrée est gratuite. Une belle opportunité de faire vivre le patrimoine littéraire et musical de notre région dans une ambiance conviviale.

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AIGNAN 5 Place du Colonel Parisot Aignan 32290 Gers Occitanie +33 5 62 03 29 68

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English :

The Paul Fontan Mousquetaire du 20ème siècle association invites you to an exceptional cultural evening.

The evening will be dedicated to the work of Thérèse Larré-Noël (1890 ? 1971).

The public will be able to discover or rediscover her texts in a bilingual reading, highlighting the richness of the French language and the beauty of Occitan. So that everyone can enjoy the evening to the full, the texts in langue d’oc will be accompanied by their translations.

A duo of traditional music instrumentalists will immerse you in the local culture. The accordion, bagpipes, Béarn flute, string tambourine and percussion will set the rhythm for the readings.

The event is open to all, and admission is free. A great opportunity to bring our region?s literary and musical heritage to life in a convivial atmosphere.

L’événement Journée mondiale de la poésie Aignan a été mis à jour le 2026-03-11 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65