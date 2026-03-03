Journée mondiale de la poésie Bibliothèque Val de Louyre et Caudeau

Journée mondiale de la poésie

Bibliothèque 22 rue de la République Val de Louyre et Caudeau Dordogne

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Samedi 21 mars 2026, venez fêter le Printemps en poésie à Sainte-Alvère, organisé par l’association Culture & Loisirs Alvérois.

A 18 heures, à la bibliothèque de Sainte-Alvère, lecture de poésies à plusieurs voix sur le thème Rêver en noir et blanc et en couleurs, la paix .

A 18 heures, à la bibliothèque de Sainte-Alvère, lecture de poésies à plusieurs voix sur le thème Rêver en noir et blanc et en couleurs, la paix , suivie d’un verre de l’amitié.

Bibliothèque 22 rue de la République Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 73 55 85

English : Journée mondiale de la poésie

On Saturday 21 March 2026, come and celebrate spring with poetry in Sainte-Alvère, organised by the Culture & Loisirs Alvérois association.

At 6 p.m., at the Sainte-Alvère library, there will be a poetry reading by several voices on the theme of ‘Dreaming in black and white and in colour, peace’.

L’événement Journée mondiale de la poésie Val de Louyre et Caudeau a été mis à jour le 2026-02-28 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux