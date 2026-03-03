Journée mondiale de la poésie Bibliothèque Val de Louyre et Caudeau
Journée mondiale de la poésie Bibliothèque Val de Louyre et Caudeau samedi 21 mars 2026.
Bibliothèque 22 rue de la République Val de Louyre et Caudeau Dordogne
A 18 heures, à la bibliothèque de Sainte-Alvère, lecture de poésies à plusieurs voix sur le thème Rêver en noir et blanc et en couleurs, la paix , suivie d’un verre de l’amitié.
Bibliothèque 22 rue de la République Val de Louyre et Caudeau 24510 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
English : Journée mondiale de la poésie
On Saturday 21 March 2026, come and celebrate spring with poetry in Sainte-Alvère, organised by the Culture & Loisirs Alvérois association.
At 6 p.m., at the Sainte-Alvère library, there will be a poetry reading by several voices on the theme of ‘Dreaming in black and white and in colour, peace’.
