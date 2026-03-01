Journée mondiale de la SEP – Échanges avec les chercheurs de l’Inserm Mercure Hôtel – Gare de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-04 15:30 – 19:00

Gratuit : oui sur inscription Sur inscription : formulaireou par mail bp-resep-pays-de-loire@chu-nantes.fr Tout public

Venez échanger avec les chercheurs de l’INSERM au sujet des nouveautés en lien avec la sclérose en plaques et les maladies apparentées, ainsi qu’avec les neurologues du CHU et les représentants d’associations.

Mercure Hôtel – Gare de Nantes Nantes 44000



