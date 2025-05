Journée mondiale de l’abeille – Quai de la Parelle Rupt-sur-Moselle, 17 mai 2025 10:00, Rupt-sur-Moselle.

Vosges

Journée mondiale de l’abeille Quai de la Parelle HALLE DE LA GARE Rupt-sur-Moselle Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Samedi 2025-05-17 10:00:00

fin : 2025-05-18 17:00:00

Date(s) :

2025-05-17

2025-05-18

Le Rucher École des Avolets vous invite à un moment convivial autour de l’abeille.Au programme Présentation de matériel apicole et exposition, Le coin des plantes mellifères, Dégustation et vente de miel, Fabrication de bougies, Le coin des enfants avec animations, Crêpes, hydromel, bière au miel…Entrée libre.Tout public

0 .

Quai de la Parelle HALLE DE LA GARE

Rupt-sur-Moselle 88360 Vosges Grand Est mmv88@orange.fr

English :

The Rucher École des Avolets invites you to spend a convivial moment around the bee, with a presentation of beekeeping equipment and an exhibition, a melliferous plants corner, honey tasting and sales, candle making, a children’s corner with activities, pancakes, mead, honey beer, etc. Free admission.

German :

Die Rucher École des Avolets lädt Sie zu einem geselligen Moment rund um die Biene ein.Programm: Vorstellung von Imkermaterial und Ausstellung, Die Ecke der Honigpflanzen, Verkostung und Verkauf von Honig, Herstellung von Kerzen, Die Kinderecke mit Animationen, Crêpes, Met, Honigbier?Eintritt frei.

Italiano :

L’École des Avolets Rucher vi invita a trascorrere un momento conviviale con le api, che comprende una presentazione di attrezzature per l’apicoltura e un’esposizione, un angolo delle piante mellifere, la degustazione e la vendita di miele, la fabbricazione di candele, un angolo per i bambini con attività, frittelle, idromele, birra al miele… Ingresso libero.

Espanol :

La École des Avolets de Rucher le invita a pasar un momento de convivencia con las abejas, que incluye una presentación de material apícola y una exposición, un rincón de plantas melíferas, degustación y venta de miel, fabricación de velas, un rincón infantil con actividades, tortitas, hidromiel, cerveza de miel, etc. Entrada gratuita.

L’événement Journée mondiale de l’abeille Rupt-sur-Moselle a été mis à jour le 2025-05-09 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES