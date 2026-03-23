JOURNÉE MONDIALE DE L’ART Montolieu
JOURNÉE MONDIALE DE L’ART Montolieu vendredi 10 avril 2026.
JOURNÉE MONDIALE DE L’ART
Montolieu Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-10 10:00:00
fin : 2026-04-10 18:00:00
Date(s) :
2026-04-10
11ème édition, du 10 au 12 avril, les artistes montolivains vous ouvrent leurs portes et vous présentent leurs invités.
50 artistes exposent dans leurs ateliers, galeries, espaces dédiés, lieux éphémères et insolites répartis dans tout le village, donnant à voir la riche diversité de la création artistique contemporaine.
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Montolieu 11170 Aude Occitanie +33 4 68 78 08 61 ja.montolieu@gmail.com
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English :
11th edition, from April 10 to 12, montolivain artists open their doors and present their guests.
50 artists exhibit in their studios, galleries, dedicated spaces, ephemeral and unusual venues throughout the village, showcasing the rich diversity of contemporary artistic creation.
L’événement JOURNÉE MONDIALE DE L’ART Montolieu a été mis à jour le 2026-03-23 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Grand Carcassonne Tourisme
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