JOURNÉE MONDIALE DE L’ART

Montolieu Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 10:00:00

fin : 2026-04-12 18:00:00

Date(s) :

2026-04-12

11ème édition, du 10 au 12 avril, les artistes montolivains vous ouvrent leurs portes et vous présentent leurs invités.

50 artistes exposent dans leurs ateliers, galeries, espaces dédiés, lieux éphémères et insolites répartis dans tout le village, donnant à voir la riche diversité de la création artistique contemporaine.

Au programme

à partir de 11h dans les rues du village la fanfare Les Artpaihous

à 15h conférence L’art premier aborigène d’Australie par Anne-Christine Lassalle

autour de 15h surprise musicale à l’atelier Chris et Francis en hommage à Francis Pelissou

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Montolieu 11170 Aude Occitanie +33 4 68 78 08 61 ja.montolieu@gmail.com

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English :

11th edition, from April 10 to 12, montolivain artists open their doors and present their guests.

50 artists exhibit in their studios, galleries, dedicated spaces, ephemeral and unusual venues throughout the village, showcasing the rich diversity of contemporary artistic creation.

On the program

from 11 a.m. in the village streets: Les Artpaihous brass band

at 3pm: lecture by Anne-Christine Lassalle on Australian Aboriginal art

around 3pm: musical surprise at the Chris et Francis workshop in tribute to Francis Pelissou

L’événement JOURNÉE MONDIALE DE L’ART Montolieu a été mis à jour le 2026-03-23 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Grand Carcassonne Tourisme