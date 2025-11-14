Journée mondiale de l’autisme Bulle

Journée mondiale de l’autisme

Salle des fêtes Bulle Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02 19:00:00

fin : 2026-04-02 21:00:00

Date(s) :

2026-04-02

Projection du film Golo et Richie suivie d’un débat/témoignage. Golo et Richie ont grandi dans le même quartier, celui de la Grande Borne à Grigny. Leur amitié est unique. Richie est atteint d’un trouble du spectre de l’autisme, mais pour Golo, cela ne fait aucune différence. Alors quand Richie est renvoyé de son centre éducatif, Golo lui lance un défi quitter le quotidien de la cité pour traverser la France à vélo. Une aventure humaine et sensible pour ces 2 amis hors du commun. .

Salle des fêtes Bulle 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 38 32 93 mediatheque@frasnedrugeon-cfd.fr

