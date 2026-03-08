Journée mondiale de l’Autisme Hall Limoges

Journée mondiale de l’Autisme

Hall 2 place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

2026-03-28

À l’occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, la BFM de Limoges vous accueille tout au long de la journée. Le public pourra découvrir des stands d’information, des ateliers participatifs et des mini-conférences afin de mieux comprendre l’autisme, ses réalités et les moyens d’accompagnement.

Informations complémentaires auprès de la médiathèque. .

Hall 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 96 00

