Journée mondiale de l’Autisme Hall Limoges

Hall 2 place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne
À l’occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme, la BFM de Limoges vous accueille tout au long de la journée. Le public pourra découvrir des stands d’information, des ateliers participatifs et des mini-conférences afin de mieux comprendre l’autisme, ses réalités et les moyens d’accompagnement.
Hall 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 96 00
