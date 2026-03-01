Journée mondiale de l’eau au Musée des égouts de Paris Musée des égouts de Paris Paris
Journée mondiale de l’eau au Musée des égouts de Paris Musée des égouts de Paris Paris dimanche 22 mars 2026.
Pour l’occasion, le Musée des égouts de Paris vous invite à plonger dans les profondeurs de la capitale pour une visite guidée entièrement dédiée à l’or bleu. De son arrivée dans nos robinets à son voyage post-évier, découvrez le parcours fascinant de l’eau parisienne, entre prouesses techniques et secrets bien gardés du sous-sol.
Quatre créneaux de visite sont proposés : 10h30, 11h, 14h et 15h. Accompagné d’un guide, vous explorerez les galeries souterraines tout en perçant les mystères du cycle de l’eau en milieu urbain : d’où vient-elle, où va-t-elle, et surtout… que devient-elle après ?
Attendez-vous à des explications limpides, des anecdotes, et peut-être quelques révélations sur ce qui se passe vraiment quand vous ouvrez le robinet.
Conseil : chaussures fermées recommandées, curiosité obligatoire. Parce que l’eau, on la boit tous les jours – mais on la comprend rarement aussi bien qu’en descendant là où elle travaille.
Le 22 mars, c’est la Journée mondiale de l’eau – et quel meilleur endroit pour la célébrer que là où elle coule sous nos pieds ?
Le dimanche 22 mars 2026
de 10h00 à 17h00
gratuit sous condition
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-22T11:00:00+01:00
fin : 2026-03-22T18:00:00+01:00
Date(s) : 2026-03-22T10:00:00+02:00_2026-03-22T17:00:00+02:00
Musée des égouts de Paris Pont de l’Alma 75007 Paris
+33153682784 musee-des-egouts@paris.fr https://www.facebook.com/museedesegoutsparis https://www.facebook.com/museedesegoutsparis
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