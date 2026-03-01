Journée mondiale de l’eau au Musée des égouts de Paris Musée des égouts de Paris Paris

Pour l’occasion, le Musée des égouts de Paris vous invite à plonger dans les profondeurs de la capitale pour une visite guidée entièrement dédiée à l’or bleu. De son arrivée dans nos robinets à son voyage post-évier, découvrez le parcours fascinant de l’eau parisienne, entre prouesses techniques et secrets bien gardés du sous-sol.

Quatre créneaux de visite sont proposés : 10h30, 11h, 14h et 15h. Accompagné d’un guide, vous explorerez les galeries souterraines tout en perçant les mystères du cycle de l’eau en milieu urbain : d’où vient-elle, où va-t-elle, et surtout… que devient-elle après ?

Attendez-vous à des explications limpides, des anecdotes, et peut-être quelques révélations sur ce qui se passe vraiment quand vous ouvrez le robinet.

Conseil : chaussures fermées recommandées, curiosité obligatoire. Parce que l’eau, on la boit tous les jours – mais on la comprend rarement aussi bien qu’en descendant là où elle travaille.

Le 22 mars, c’est la Journée mondiale de l’eau – et quel meilleur endroit pour la célébrer que là où elle coule sous nos pieds ?

Le dimanche 22 mars 2026

de 10h00 à 17h00

gratuit sous condition

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-22T11:00:00+01:00

fin : 2026-03-22T18:00:00+01:00

Date(s) : 2026-03-22T10:00:00+02:00_2026-03-22T17:00:00+02:00

Musée des égouts de Paris Pont de l’Alma 75007 Paris

+33153682784 musee-des-egouts@paris.fr https://www.facebook.com/museedesegoutsparis https://www.facebook.com/museedesegoutsparis



Afficher la carte du lieu Musée des égouts de Paris et trouvez le meilleur itinéraire

