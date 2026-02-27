Journée Mondiale de l’Eau Availles-Limouzine

Journée Mondiale de l’Eau

Place Adrien Bernard Availles-Limouzine Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Atelier Stand ludique sur l’eau

Jeux quizz maquette informations observations .

Place Adrien Bernard Availles-Limouzine 86460 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 71 54 cpie-val-de-gartempe@cpa-lathus.asso.fr

English : Journée Mondiale de l’Eau

