Journée Mondiale de l’eau découverte d’un moulin à eau ! Nieul sur l’Autise Rives-d’Autise

Journée Mondiale de l’eau découverte d’un moulin à eau !

Nieul sur l’Autise 16 Rue du Moulin Rives-d’Autise Vendée

Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 14:00:00

fin : 2026-03-22 18:00:00

Date(s) :

2026-03-22

Découverte d’un moulin à eau en fonctionnement !

Pour la Journée Mondiale de l’eau La Maison de la Meunerie lance sa saison 2026 !

Commencer la visite dans la grange avec notre scénographie vivante pour découvrir le boulanger et les lavandières. Quand vous arrivez dans le moulin, découvrez la vie du meunier, de son commis et de sa famille en 1920 grâce à une scénographie vivante.

Retour dans la grange pour découvrir les farines écrasées au moulin ainsi que des produits du terroir et d’artisans locaux. .

Nieul sur l’Autise 16 Rue du Moulin Rives-d’Autise 85240 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 52 47 43 contact@maisondelameunerie-vendee.fr

English :

Discover a working water mill!

