Journée Mondiale de l’Eau Saint-Martin-l’Ars

Journée Mondiale de l’Eau

Destilles Saint-Martin-l’Ars Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Découverte de la Station de potabilisation de Destilles et des zones humides de l’aire de captage (5 km) .

Destilles Saint-Martin-l’Ars 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 91 71 54 cpie-val-de-gartempe@cpa-lathus.asso.fr

English : Journée Mondiale de l’Eau

