Journée Mondiale de l’eau Tours

Journée Mondiale de l’eau

Place Jean Jaurès Tours Indre-et-Loire

Début : Samedi 2026-02-14 10:00:00

fin : 2026-02-14 18:00:00

2026-02-14

Cette journée sera dédiée à l’Eau pour la 5e année consécutive.

12 associations accueilleront un public de tout âge dès 10h et jusqu’à 18h dans la salle des Fêtes. (Nous proposons de comprendre les enjeux autour de maquettes, jeux, discussions…)

– Une marche des fontaines se déroulera de 10h00 à 12h00.

14h-15h30 passage d’une gestion privée de l’eau à une gestion publique

16h-17h30 risque et prévention des inondations en Val-de-Loire.

– Salle des Fêtes, concours de dessin des écoles de Tours, par la Ville de Tours.

– Exposition Terre Fragile du photographe Patrick Forget dans le Péristyle dès 14h00.

Nous espérons que vous serez nombreux à nous rendre visite pour cet évènement associatif. .

Place Jean Jaurès Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

This day will be dedicated to Water, with 4 activities: 20 stands will welcome you to talk about this subject. We hope to see many of you at this associative event.

