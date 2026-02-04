JOURNÉE MONDIALE DE L’EAU VISITE LAS CANALS, UN CANAL ROYAL Parking collège Cours Maintenon Perpignan

JOURNÉE MONDIALE DE L’EAU VISITE LAS CANALS, UN CANAL ROYAL

Parking collège Cours Maintenon 117 avenue Victor Dalbiez Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 10:30:00

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Rendez-vous sur le Parking collège Cours Maintenon, le service Ville d’art et d’histoire vous propose une visite guidée à l’occasion de la Journée Mondiale de l’Eau.

.

Parking collège Cours Maintenon 117 avenue Victor Dalbiez Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Meet us at the Parking Collège Cours Maintenon, where the Ville d?art et d?histoire department is offering a guided tour to mark World Water Day.

L’événement JOURNÉE MONDIALE DE L’EAU VISITE LAS CANALS, UN CANAL ROYAL Perpignan a été mis à jour le 2026-02-04 par PERPIGNAN TOURISME