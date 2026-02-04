JOURNÉE MONDIALE DE L’EAU VISITE LAS CANALS, UN CANAL ROYAL Parking collège Cours Maintenon Perpignan
Parking collège Cours Maintenon 117 avenue Victor Dalbiez Perpignan Pyrénées-Orientales
Début : 2026-03-22 10:30:00
fin : 2026-03-22
2026-03-22
Rendez-vous sur le Parking collège Cours Maintenon, le service Ville d’art et d’histoire vous propose une visite guidée à l’occasion de la Journée Mondiale de l’Eau.
English :
Meet us at the Parking Collège Cours Maintenon, where the Ville d?art et d?histoire department is offering a guided tour to mark World Water Day.
